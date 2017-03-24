Вайгль не сыграет против Азербайджана, участие Озила под вопросом

Полузащитник Юлиан Вайгль пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Футболист получил травму в товарищеском матче с Англией (1:0) и был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.
Врачи диагностировал у 21-летнего Вайгля повреждение левого бедра. Футболист уже покинул расположение национальной команды.
Что касается Месута Озила, то 28-летний хавбек отсутствовал на сегодняшней тренировке из-за проблем со спиной. Участие хавбека в матче с Азербайджаном под вопросом.
Матч Азербайджан – Германия состоится 26 марта в Баку. Начало – в 19:00 мск.