Стадион ЦСКА может принять матч за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20

Российский футбольный союз планирует подать заявку на проведение на стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена» матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
«Мы подали документы в РФС, поэтому надеюсь, что если не в этот период, то в последующие мы будем кандидатами на проведение Суперкубка УЕФА. Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает. Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это ещё не окончательное решение, сейчас всё решается», — цитирует Бабаева ТАСС.