Бышовец: Полоз и Бухаров позволят нам обыграть Кот-д’Ивуар

Бывший тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Россия – Кот-д’Ивуар, который состоится 24 марта. Бышовец считает, что наличие в команде Дмитрия Полоза и Александра Бухарова позволит сборной России обыграть Кот-д'Ивуар.
«Я оптимистично настроен, несмотря на то что команда давно не собиралась. Есть определённые проблемы, в том числе и в атаке: нет Смолова, Дзюбы, но замены в лице Полоза и Бухарова позволят нам выиграть. У соперника много представителей европейских клубов, но это не самый боевой состав. Не сильно должно отразиться отсутствие Глушакова и Дзагоева. Ерохин, Миранчук, Зобнин благодаря целеустремлённости и качеству игры могут заявить о себе.
Благоприятен тот факт, что в команде хорошая обстановка и единство. Я думаю, что есть возможность поэкспериментировать и в обороне, и по схеме игры и посмотреть вновь прибывших игроков. Соперник позволяет организовать хороший спарринг и в то же время получить максимум информации о состоянии сборной на сегодняшний день. Я думаю, что не пропустим и забьём. Может, не будет крупного счёта, но разница в два мяча может быть», — сказал Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кот-д'Ивуар. Начало — в 19:00 мск.