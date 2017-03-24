Неймар: по эмоциям победа над «ПСЖ» ярче, чем победа в финале Олимпиады и ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал, какие эмоции испытал после победы над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я считаю, что с точки зрения личной значимости это была одна из лучших игр. С точки зрения эмоций — это самая яркая победа. Ярче, чем победа на Олимпиаде, Кубке конфедераций или финале Лиги чемпионов. Те эмоции, которые я испытывал после шестого гола, превосходят любой другой матч в моей карьере. Тем не менее с точки зрения значимости — победа на Олимпиаде, конечно, наиболее важная.
Когда Роберто забил шестой гол, я смотрел на лайнсмена. Я думал: беги к центру поля, беги, ради бога. Затем была буря эмоций, не обошлось без нецензурных слов, но я их повторить не могу», — цитирует Неймара Daily Mail.