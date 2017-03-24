В Луцке Тимощука хотят лишить звания почётного гражданина города

В Интернете появилась петиция с требованием лишить бывшего полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука звания почётного гражданина Луцка. 37-летний футболист недавно вошёл в тренерский штаб «Зенита», в составе которого выступал во время карьеры игрока.
«На востоке Украины продолжается война. Ежедневно там погибают наши ребята, ломаются чьи-то судьбы, матери хоронят сыновей! Едва ли не каждую неделю прощаются с воинами и на Волыни. Сомнения в том, против кого воюет наше государство, отсутствуют: без Российской Федерации конфликт был бы давно локализован и прекращён. Во время войны с Россией аморально вести любые отношения с врагом.
Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук, несомненно, долгое время прославлял наш край и страну в мире. Но его решение работать тренером ФК „Зенит“, владельцем которого является российская государственная корпорация „Газпром“, вызвало в городе возмущение. Общественность, и не только футбольная, возмущается таким поступком Анатолия.
Настаиваем на отмене решения горсовета от 18 июня 2008 # 28/7 о присвоении звания „Почётный гражданин города Луцк“ и лишении А. Тимощука этого высокого звания!», – говорится в заявлении, сопровождающем петицию, опубликованную на сайте Единой системы местных петиций.