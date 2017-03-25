Льорис: игра Мбаппе наделала много шума, о нём говорят везде, даже в Англии

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и капитан сборной Франции Уго Льорис высказал мнение об игре нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. 18-летний форвард в нынешнем сезоне забил 19 голов за монегасков во всех турнирах и впервые был вызван в национальную команду.
«О нём говорят везде, даже в Англии. Его игра наделала много шума, но я вижу, что он совершенно невозмутим и спокоен по отношению ко всему этому.
Он проявляет большую зрелость в юном возрасте. Это правда, то, что он делает в «Монако», впечатляет. Это хороший знак на будущее.
Если он продолжит в том же духе, у него есть все качества, чтобы сделать отличную карьеру», – цитирует Льориса Goal.