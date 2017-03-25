«Интер» не намерен продавать Перишича «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн

«Интер» не собирается продавать полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн, которые готов предложить английский клуб за хорватского хавбека.
Как сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport, «Интер» не желает отпускать Перишича, но может изменить решение, если «МЮ» предложит по крайней мере € 60 млн.
Ранее появилась информация о том, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью прилетел в Загреб на матч отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия – Украина (1:0) для переговоров с 28-летним Перишичем.
В нынешнем сезоне хорват является одним из ключевых игроков «Интера», в составе которого в 27 матчах Серии A он забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач.