В Сочи 28 марта состоится матч между болельщиками России и Бельгии

Клуб болельщиков сборной России Russia Unites совместно с общественным движением «Россия Любит Футбол!», фан-посольством России при поддержке Российского футбольного союза организует товарищеский матч между болельщиками России и Бельгии.
Как сообщает сайт Russia Unites, матч сборных болельщиков России и Бельгии пройдёт 28 марта на стадионе «Юность» в Сочи. Начало — в 13:00 мск.
Мероприятие приурочено к товарищеской встрече национальных сборных России и Бельгии. Эта игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.