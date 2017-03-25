Куман: игроки, тренеры и фанаты «Эвертона» думают только о здоровье Коулмана

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал инцидент с травмой защитника «ирисок» и сборной Ирландии Шеймуса Коулмана, который в матче квалификации ЧМ-2018 получил перелом ноги в результате подката валлийского защитника Нила Тейлора. Матч Ирландия — Уэльс завершился со счётом 0:0.
«Я пока не общался с Шеймусом. Надеюсь, что смогу сделать это в ближайшие часы. Но он знает, что мысли всех игроков, тренеров и болельщиков „Эвертона“ сейчас только о нём и его здоровье. Никто и никогда не хочет, чтобы подобное случилось с профессиональным футболистом, и уж тем более — с игроком твоей команды. Шеймус — очень сильный человек, он справится. А мы поможем ему всем, чем только сможем», — цитирует Кумана Sky Sports.