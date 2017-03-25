РФС подтвердил, что сборную России проверят на допинг

«В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка Конфедераций. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча). В настоящее время эта работа осуществляется в плановом порядке.
Что касается футболистов сборной России, то все они, включая Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, готовятся в общей группе к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи», — информирует сайт РФС.
Фото доступно в «Твиттере» сборной России.