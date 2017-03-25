Ротань: игра между Украиной и Хорватией вышла равной, моментов было поровну

Капитан сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение от команды Хорватии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и закончилась со счётом 1:0.
«В принципе, моментов было поровну, но хорваты оказались удачливее в завершающей стадии и реализовали свой шанс.
Игра получилась равная, нельзя сказать, что кто-то доминировал. В первом тайме немного доминировали хорваты, а мы – во втором тайме», — приводит слова Ротаня сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».