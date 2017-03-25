Бородюк: разобрали ошибки в матче с Кипром — надеюсь, в Армении такого не будет

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о подготовке к выездному матчу отборочного цикла ЧМ-2018 с Арменией (26 марта). В первом матче под руководством Бородюка Казахстан проиграл Кипру (1:3).
«Армянские команды ещё с советских времен отличались своей техникой. Поэтому матч на Кипре был очень важен для нас. Как я уже говорил, в первом тайме мы достаточно неплохо играли, но затем случились индивидуальные ошибки. Но это прошлая игра, и мы её уже постарались забыть в психологическом плане. А так, мы разобрали ошибки, и надеюсь, что таких подобных погрешностей не допустим.
В футбол играют 11 человек, как показывает история. Конечно, в каждой команде есть лидеры. Безусловно, Генрих Мхитарян является таковым. В любом случае, на футбольном поле играет команда, и мы, как тренеры, считаем, что только командными действиями можно решать большие задачи. Постараемся завтра порадовать наших болельщиков достойной игрой. План на игру обычно не распространяется публично. А вообще, в футболе всегда один план — постараться выиграть. А то, что касается тактики, — это обсуждается всегда внутри команды», — цитирует Бородюка Sports.kz.