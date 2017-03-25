Джеко: трудно конкурировать с «Ювентусом», который тратит € 150 млн на трансферы

Форвард «Ромы» Эдин Джеко рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона и признал, что римлянам трудно конкурировать с «Ювентусом».
«Сезон ещё не закончился. Очень обидно, что мы вылетели из Лиги Европы, потому что команда хотела дойти до финала. Но в Серии А ещё будет много матчей. Нужно постараться выиграть каждый из них, а уже потом подводить итог сезона.
Надеюсь, мы сможем вернуться в Лигу чемпионов, это главная цель «Ромы». Трудно конкурировать с «Ювентусом», который инвестирует более € 150 млн на покупку новых игроков. К сожалению, мы этого себе позволить не можем. Я все ещё думаю, что наши результаты достаточно позитивны. Мы находимся на втором месте и надеемся сохранить его», — цитирует Джеко klix.