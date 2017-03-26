Буффон пошутил, что будет стараться отпраздновать 2000 матчей в карьере

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, для которого матч отборочного цикла чемпионата мира — 2018 с командой Албании (2:0) в Палермо, стал 1000-м в профессиональном футболе, выступил со словами благодарности, а также пошутил, что постарается отпраздновать 2000-й матч в карьере.
В активе 39-летнего Буффона 612 матчей за «Ювентус», 220 — за «Парму», и 168 за национальную команду.
«Вы были поистине невероятны. Спасибо всем. Постараюсь быть готовым отпраздновать 2000 матчей», — написал Буффон в своём «твиттере».