Тарасов заявил, что футболистов сборной России оскорблял «Лжедмитрий»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что на телефонной записи, которую опубликовал телеканал «РЕН ТВ», футболистов сборной России оскорбил «Лжедмитрий», а не он, как ранее сообщил телеканал. Тарасов потребовал извинений и опровержения информации от первоисточника перед ним и сборной страны. Ранее «РЕН ТВ» опубликовал телефонную запись, на которой, как утверждается, Тарасов критикует игру сборной России в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2) и называет футболистов «лузерами» и «лохами», а также говорит: «Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше».
«Бодрого дня всем! Хочу прокомментировать эту странную и подлую выходку со стороны отечественного СМИ, так как с утра телефон разрывается от звонков. Вкратце: сайт телеканала „РЕН-ТВ“ разместил аудиозапись со мной о национальной сборной России. Не было бы всё так печально, если бы не тот факт, что я не давал никаких комментариев вообще по этому случаю. Умный и здравомыслящий человек сразу поймёт, что текст, произнесённый Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек. С утра пресс-служба ФК „Локомотив“ связалась с журналистами. Те, в свою очередь, прислали номер, на который звонили якобы мне. Что ж, поднял трубку действительно Дмитрий. Но не я. Причём достаточно агрессивно ответив: „Да не Тарасов я“. У меня было много номеров, но не этот.
Лично от себя я требую извинений и опровержения информации от первоисточника передо мной и национальной Командой России за такую необдуманную выходку с целью оклеветать человека и оскорбить сборную, предоставив фальшивую информацию публике. В противном случае придётся разбираться в соответствии с законом Российской Федерации о СМИ», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».