Стадиону «Ростова» «Олимп-2» будет присвоено имя Виктора Понедельника

Стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, где проводит свои домашние матчи «Ростов», будет присвоено имя советского футболиста Виктора Понедельника, сообщается на официальном сайте донской команды.
Такое решение принято администрацией клуба в ответ на инициативу Ростовской региональной общественной организации «Ветераны Донского футбола», направившей соответствующие письма в клуб и на имя Ивана Саввиди, озвучившего эту идею более 10 лет назад.
«Присвоение стадиону имени почётного гражданина Ростова-на-Дону, заслуженного мастера СССР, легендарного советского футболиста, отстаивавшего в разные годы честь местных клубов «Ростсельмаш» и СКА, автора «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года Виктора Владимировича Понедельника станет знаковым событием в преддверии проведения в нашем городе чемпионата мира по футболу», — говорится в письме.
Финансовые затраты, необходимые для осуществления всего комплекса работ по переименованию, возьмёт на себя «Группа Агроком», являющаяся спонсором «Ростова». Стадион получит имя Виктора Понедельника после того, как в России пройдёт ЧМ-2018. Это связано с тем, что нынешнее название арены «Олимп-2» уже заявлено в ФИФА как название тренировочной базы одной из команд-участниц.