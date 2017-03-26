Маццоне: мне никогда не нравился Спаллетти, он всегда создавал конфликты

Бывший главный тренер «Ромы» Карло Маццоне поделился мнением о нынешнем наставнике римской команды Лучано Спаллетти.
«Спаллетти нужно успокоиться. Мне он никогда не нравился. Он неоднократно переходил черту в разных ситуациях, касавшихся его характера и решений. Не понимаю, почему он всегда создавал конфликтные ситуации.
В ситуации с Тотти Спаллетти переплюнул сам себя. Он хочет всё контролировать, всеми командовать. Я не воспринимаю такое поведение от человека, который живёт в мире футбола», — цитирует Маццоне Football Italia.