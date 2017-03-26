Файзулин: вы меня ещё на ЧМ-2018 увидите, даже не сомневаюсь в этом!

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, как проходит его восстановление от травмы. У 30-летнего футболиста в конце сентября 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он ни разу не выходил на поле.
«Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях. Артроз повлиял на моё состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.
Сколько раз ложился под нож? Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенёс операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.
Аршавин говорил, что у меня артрит? Вы знаете, что такое артрит? У меня его нет. Думаю, Андрей просто не до конца осведомлен, вот и всё. Десять лет назад я перенёс операцию на крестообразной связке, и это в дальнейшем сказалось на моём колене. Любая операция влечёт за собой какие-то последствия. Ещё хорошо, что я десять лет продержался! Бывает, люди и столько не могут отыграть после пластики крестообразной связки. После операции всегда сустав начинает работать по-другому – не так, как здоровый. Где-то связку перетянули, где-то недотянули – отсюда и проблемы.
Как я восстанавливаюсь? Есть такой аппарат – „Артромот“, он помогает восстанавливать сустав. Я сейчас на костылях, мне нельзя дёргать колено, а этот аппарат сгибает и разгибает сустав в пассивном состоянии. Ещё я выполняю упражнения, которые напрягают мышцу – важно, чтобы она всегда была в тонусе.
В эти два года я не раз думал, что мне оставалось несколько недель до возвращения в строй. Но потом начинаю тренироваться с полной силой и понимаю, что ещё далёк от этого момента. Тренируешься-тренируешься, вроде всё хорошо, но как только даёшь чуть большую нагрузку на колено, оно начинает опухать. После матча с „Амкаром“, когда я пока в последний раз играл за „Зенит“, у меня колено опухло до такой степени, что боль стала невыносимой. И всё сразу поняли, что нужно делать операцию.
Есть ли шанс, что я вернусь на поле? Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 % вернусь в большой футбол. Ещё на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждёте? Значит, я сыграю!» — цитирует Файзулина «Спорт-экспресс».