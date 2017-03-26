Студенты ЮФУ выиграли домашний этап НСФЛ

Футболисты ЮФУ стали победителями домашнего турнира, набрав 7 очков. В первые два игровых дня были обыграны команды СПбГУ и ДГТУ, а в заключительном матче против КНИТУ-КАИ хозяева упустили победу на последних минутах и тем самым лишились возможности догнать лидера сезона ТГУ. Казанцы помимо ничейного результата с южанами смогли переиграть СПбГУ, который заканчивал встречу вдевятером, набрали первые 4 очка в сезоне и поднялись на 15-ю строчку. ДГТУ сначала разгромили КНИТУ-КАИ, но затем проиграли хозяевам и футболистам СПбГУ. Таким образом, ситуация в подвале турнирной таблицы окончательно запуталась: до спасительного 12-го места КНИТУ-КАИ и СПбГУ необходимо набрать всего 3 очка, а до зоны переходных матчей – 2.
11-й турнир в рамках Премьер-группы НСФЛ пройдёт с 4 по 6 апреля в Саратове, где футболисты Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского примут гостей из Северо-Кавказского федерального университета, Кубанского государственного университета и Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма.
В Ростове-на-Дону закончился 10-й турнир НСФЛ в Премьер-группе сезона-2016/17