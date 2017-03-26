Бен-Арфа: моя ситуация в «ПСЖ» является неприемлемой — это похоже на наказание

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен-Арфа выразил недовольство отсутствием шанса проявить себя в составе парижан.
«Я не требую ни игрового времени, ни позиции на поле, а всё, чего хочу, – чтобы мне дали шанс. Хочу почувствовать, что в команде существует конкуренция. Я боец, который любит побеждать. Мне трудно смириться с ролью постоянного запасного. Это похоже на наказание. Если мне дадут шанс и я им не воспользуюсь, то уйду сам. Однако моя нынешняя ситуация неприемлема. Было бы ужасно принять эту ситуацию. Не собираюсь сдаваться и до конца сезона буду бороться за свою судьбу», — приводит слова Бен-Арфа Get Football News France.
В текущем сезоне чемпионата Франции Бен-Арфа принял участие в 23 матчах, из которых только в пяти выходил на поле с первых минут.