Глава МВД Сербии пообещал наказать виновных в нападении на фанатов «Спартака»

Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович пообещал наказать виновных в нападении на болельщиков «Спартака», которое произошло минувшей ночью в Белграде, где красно-белые провели товарищеский матч с «Црвеной Звездой» (1:2).
«Наша задача — арестовать и сурово наказать преступников, тем самым показав, что Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно нападать на отечественных или иностранных граждан. Никто не должен хотя бы допустить мысль, что сможет помешать российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия стремится к тому, чтобы эта дружба стала ещё крепче», — цитирует Стефановича сайт МВД Сербии.