Проничев: каким бы ни был газон, на нём надо играть — и «Зениту», и «Лучу»

Нападающий «Зенита-2» Максимилиан Проничев не стал критиковать поле во Владивостоке, на котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лучом-Энергией» (0:0) в матче 28-го тура ФНЛ.
«Думаю, должны были выигрывать во Владивостоке. Играли на победу. В обоих таймах у нас были моменты, но опять подвела реализация, как и в игре с Нальчиком. Не знаю, чего не хватило. Моменты есть — их надо использовать. Тогда игра будет другой.
Каким бы ни был газон, на нём надо играть. Причём не только нам, но и сопернику. Мы старались играть в свой футбол. Я не ищу причин того, что не удалось выиграть, в состоянии газона. Нужно забивать свои моменты, исправлять свои ошибки», — цитирует Проничева сайт клуба.