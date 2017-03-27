Агент: вопрос об уходе Давыдова из «Спартака» на данный момент не поднимался

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, прокомментировал новость о том, что футболист может покинуть команду. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что красно-белые собираются отдать Давыдова в аренду.
«Очень интересно, откуда берётся такая информация! Конечно, я не знаю, что в головах у руководителей «Спартака», Массимо Карреры и так далее, но то, что перед началом сезона они не хотели расставаться с Денисом, – это факт. Поэтому мы и остались.
Как это будет выглядеть летом я, честно говоря, и сам не знаю. Может, завтра нам позвонят и попросят искать новую команду. Но на данный момент такие темы не поднимались ни со мной, ни с Денисом. Никто не звонил.
На самом деле, я думаю, что это какой-то вброс. По логике вещей сейчас даже не время обсуждать какие-то переходы. До конца сезона 10 туров, команда борется за первое место. И обсуждать сейчас какие-то переходы просто смешно», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.