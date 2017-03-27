Роналдиньо: Неймар принёс ту радость, которой нам столько лет не хватало

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо адресовал слова похвалы нападающему сине-гранатовых и сборной Бразилии Неймару. Роналдиньо отметил, что его соотечественник демонстрирует истинный бразильский футбол.
«У Неймара есть то, что нам нравится в Бразилии больше всего. Неймар принёс с собой ту радость, которой нам столько лет не хватало», — сказал Роналдиньо в интервью бразильскому телевидению.
Ранее сообщалось, что в услугах Неймара заинтересован «Манчестер Юнайтед», предлагающий за футболиста € 200 млн, а ему самому – годовую зарплату в размере € 25 млн без вычета налогов.