Сакристан: если мне предложат возглавить «Барселону», отклоню предложение

Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан отметил, что в его планы работа у руля «Барселоны» в данный момент не входит. Наставник сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона, и пока неясно, кто его сменит.
«Из «Барселоны» со мной не контактировал. Но могу уверить всех, что, если мне предложат возглавить «Барселону», я отклоню предложение. Такое впечатление, что люди мне не верят. Но я говорю это на все сто процентов, ни секунды не сомневаясь в правдоподобности моих слов. Нехорошо в жизни говорить «всегда» или «никогда», но в данной ситуации я не вижу никакой возможности работы в «Барселоне», — цитирует Сакристана AS.