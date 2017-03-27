Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии сезона-2015/16

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признан лучшим тренером Италии прошлого сезона. Об этом сообщает Football Italia. 58-летнему специалисту был вручён трофей Panchina d’Oro. Лучшего тренера путём голосования определяют сами специалисты. Всего их было 61 человек.
Маурицио Сарри набрал 25 голосов. Вторым стал наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – 22 голоса, а замкнул тройку призёров Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло» — 7 голосов.
«Обычно награды не доставляют мне удовольствия, но эта награда меня волнует, ведь голосовали тренеры. Пять лет назад я был в Серии С, это экстраординарно. Спасибо всем моим помощникам», — цитирует Сарри Football Italia.
В прошлом сезоне «Наполи» финишировал в чемпионате Италии на втором месте.