Сабалета: некоторым игрокам «Сити» немного скучно смотреть видео от Гвардиолы

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, рассказывая о работе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, признался, что порой игрокам скучно изучать большое количество видеоматериалов.
«Мы смотрим много видео. Я знаю, что порой некоторым игрокам немного скучно смотреть видео каждый день. Но это здорово для тех, кто действительно любит футбол, кто любит смотреть и разбирать его. Я говорю о роликах на 20-25 минут, а не на час-два.
Гвардиола всегда старается улучшить команду и игроков. Ему нравится, когда команда начинает разыгрывать мяч прямо от ворот, когда у игрока есть два-три варианта для развития атаки, для выхода из обороны. Он любит давать футболистам дополнительную информацию. Он фанатично готовится к играм», — цитирует Сабалету Goal.