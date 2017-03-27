Ихеаначо: есть ощущение, что с каждым днём я играю всё лучше и лучше

Форвард «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо поделился ожиданиями от выездного матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2 апреля) и ответил на вопрос о низком количестве игровой практики.
«Мы поедем на «Эмирейтс» за победой, которая нам необходима. У «Арсенала» сильная команда, и за три очка придётся побороться. Сейчас хорошее время для нас: мы отлично сыграли в последнем матче АПЛ против «Ливерпуля» и проявили характер. Мы хорошо защищались, хорошо атаковали, но, к сожалению, не смогли забить победный гол. Мы занимаем третье место в Премьер-лиге и должны продолжать бороться за победы матч за матчем.
Я очень рад, что играю в «Манчестер Сити» и благодарен нашему клубу. Я много работаю на тренировках, а когда появляется возможность сыграть, стараюсь доказать, что заслуживаю быть в команде «горожан». У нас замечательный коллектив с отличными игроками. Мы все усердно тренируемся и стараемся радовать болельщиков. Мне кажется, что каждый день я играю лучше и лучше. Я рад быть в «Манчестер Сити», — цитирует Ихеаначо сайт „горожан“.