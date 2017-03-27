Бубнов убеждён, что лимит надо ужесточать до четырёх легионеров на поле

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов предложил ужесточить лимит на легионеров в РФПЛ.
«Я за то, чтобы ужесточить лимит на легионеров. Оптимально, чтобы на поле были четыре не российских игрока. Отмени лимит, то их и больше будут покупать, чем своих воспитывать. В Англии, Испании выращивают своих воспитанников высокого уровня. Они и вводят их в свои составы. Германия же пересмотрела свою методику воспитания молодёжи. И сейчас там очень много доморощенных игроков.
Что касается натурализации, то ничего страшного в этом нет. Если иностранцы на голову сильнее своих, то нет вопросов. В основном в натурализации заинтересованы клубы, тем более с нашим лимитом на легионеров. Если мы соберём сборную легионеров и они сыграют с нашей сборной, то легионеры будут выглядеть лучше. Если натурализовать большую их часть, то наша команда будет сильнее. У нас среди защитников практически нет конкуренции. Капелло же говорил, что из 100 с чем-то футболистов лишь 30 более-менее подходят для сборной», — цитирует Бубнова «Спорт FM».