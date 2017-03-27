Мартинес: матч Россия — Бельгия — нечто большее, чем просто товарищеская встреча

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России, который состоится 28 марта в Сочи.
«Игра со сборной России будет чем-то большим, чем обычная товарищеская встреча. Соперник не проводит отборочных матчей к чемпионату мира, он уже там. Это значит, что российской команде нужно определяться с составом на ЧМ-2018. Отбирать 23 игроков – этим они и будут заниматься в матче с нами. В свою очередь и мы проверим свои возможности. Посмотрим игроков, которые не регулярно играют в нашей сборной. Продолжим строить команду в матче с россиянами», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.