В Бразилии судья проявил актёрские способности и удалил Л. Фабиано

Судья матча «Фламенго» — «Васко да Гама» (2:2) Силва Сантос стал героем странного эпизода с участием нападающего гостей Луиса Фабиано.
36-летний форвард сфолил в центре поля, за что получил жёлтую карточку. Он начал выражать возмущение Сантосу, подошёл к тому вплотную, и арбитр отскочил от нарушителя, будто бы получив удар. За это Луис был наказан прямой красной карточкой. На повторе видно, что серьёзного контакта между игроком и Сантосом не было, а значит, со стороны арбитра была симуляция. Фабиано долго спорил, но в итоге был вынужден согласиться с решением рефери.
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