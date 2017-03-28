Пирис: в России я стал взрослеть и совершенствоваться как личность

Полузащитник «Терека» Факундо Пирис рассказал о том, как ему живётся в России, а также о том, какие изменения произошли с ним за последние годы.
«Не могу похвастаться, что хорошо знаю русский язык, но и не так печально всё. Могу спокойно изъясняться в магазине, в другом общественном месте. Также понимаю практически всё, когда вокруг говорят на русском. Ну а специальные уроки не брал, по мне достаточно того, чему учусь на практике.
Здесь, в первую очередь, я возмужал. Когда я приехал в Россию, а это, как вы понимаете, очень далеко от Уругвая, мне было чуть больше 20 лет. Было тяжело без родных привыкнуть к самостоятельной жизни. Можно сказать, здесь я стал взрослеть и совершенствоваться как личность. И главное сокровище жизни – дочка — появилась на свет в российский период моей карьеры. Конечно, годы, проведённые в России, навсегда останутся в моей памяти. Рад судьбе, что этот этап в моей жизни был и продолжается. Я приобрёл здесь много друзей. Мне очень интересны многие вещи, о которых раньше не знал и вряд ли мог представить», — приводит слова Пириса официальный сайт «Терека».