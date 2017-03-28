Полузащитник «Шальке-04» Мейер может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник «Шальке-04» Максимилиан Мейер может продолжить карьеру в Премьер-лиге, сообщает интернет-издание Sport1.
Согласно информации источника, футболист ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего. Тренерский штаб и руководство гельзенкирхенского клуба хотели бы продлить контракт с игроком. Действующее соглашение Мейера с «Шальке-04» в силе до лета 2018 года.
«Я открыт для всего, и возможность переезда в другую страну составляет 50%», — сказал в связи с этим Мейер.
По итогам 25 туров Бундеслиги Мейер принял участие в 22 матчах, отметившись одним голом.