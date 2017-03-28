«Челси» является главным претендентом на ван Дейка

В настоящее время главным претендентом на защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка является «Челси», где в его лице видят замену Джону Терри. Как сообщает The Telegraph, лондонцы готовы предложить «святым» обмен ван Дейка на Натана Аке, который оценивается в £ 15 млн.
Отмечается, что конкурентом «Челси» в борьбе за 25-летнего голландского футболиста станет «Манчестер Сити», который также планирует усилить защитную линию.
В текущем сезоне ван Дейк провёл в чемпионате Англии 21 матч и забил один гол.