Рауль: отлично понимаю решение Луиса Энрике об уходе из «Барселоны»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль отметил, что с пониманием относится к решению главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике. Наставник сине-гранатовых покинет свой нынешний пост по окончании текущего сезона.
«Я отлично понимаю решение Луиса Энрике об уходе из «Барселоны». Он проделал замечательную работу в этой команде и теперь действительно нуждается в отдыхе. Это вопросы, в которых каждый должен сам принимать решения», — приводит слова Рауля испанское интернет-издание Sport.
Руководство «Барселоны» пока не определилось с кандидатурой нового наставника команды.