Пирес советует Мбаппе не переходить в «Реал»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился мнением о том, насколько целесообразно нападающему «Монако» Килиану Мбаппе переходить в мадридский «Реал». В услугах футболиста в данный момент заинтересован не один европейский гранд.
«Если бы я имел возможность дать совет Мбаппе, то порекомендовал бы ему остаться в «Монако» как минимум ещё на два сезона. Ведь он молод, и ему необходима игровая практика. Ему, например, нет необходимости переходить в «Реал», являющийся одним из лучших клубов мира. Однако он подвергается сейчас сильному давлению. «Монако» — идеальный клуб для него», — приводит слова Пиреса Sky Sports.
18-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 19 голов за монегасков во всех турнирах.