Роналдо: в «Барселоне» Роналдиньо играл лучше, чем я

Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо адресовал слова похвалы экс-полузащитнику сине-гранатовых Роналдиньо. Бывшие игроки сборной Бразилии встретились в эфире бразильского телевидения.
«В «Барселоне» Роналдиньо играл лучше, чем я. И это нормально, поскольку он играл за эту команду намного дольше. Я же защищал цвета каталонцев всего один год», — сказал Роналдо.
Роналдиньо в свою очередь сказал: «Мы оба были в порядке».
Роналдо играл за испанский гранд с 1996 по 1997 год, тогда как Роналдиньо – с 2003 по 2008 год.