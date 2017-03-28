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Роналдо: в «Барселоне» Роналдиньо играл лучше, чем я

28 марта 2017, вторник. 11:17. Футбол
Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо адресовал слова похвалы экс-полузащитнику сине-гранатовых Роналдиньо. Бывшие игроки сборной Бразилии встретились в эфире бразильского телевидения.

«В «Барселоне» Роналдиньо играл лучше, чем я. И это нормально, поскольку он играл за эту команду намного дольше. Я же защищал цвета каталонцев всего один год», — сказал Роналдо.
Роналдиньо в свою очередь сказал: «Мы оба были в порядке».

Роналдо играл за испанский гранд с 1996 по 1997 год, тогда как Роналдиньо – с 2003 по 2008 год.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Роналдиньо Роналдо
Новости. Футбол
28 марта 2017, вторник
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