Дефо: стараюсь стать веганом для поддержания хорошей формы

34-летний нападающий «Сандерленда» и сборной Англии Джермейн Дефо рассказал, как поддерживает свою игровую форму.
«Сейчас я лучше понимаю своё тело. Все хотят чувствовать себя свежими во время матчей. Я стараюсь делать правильные вещи для поддержания хорошей формы: криотерапия, массаж, правильный рацион, а ещё пытаюсь стать веганом. Это довольно забавно, поскольку, когда я приезжаю к маме, у неё на столе всевозможные мясные деликатесы, которые только можно представить.
Прийти к веганству – это идея моей девушки. Она сказала мне, что мне стоит сделать это, и всегда мне показывала документальные фильмы по этой теме», — цитирует Дефо Sky Sports.