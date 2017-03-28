Каждый из пяти последних ударов в створ Бентеке за сборную Бельгии стал голевым

На 42-й минуте Ян Вертонген при подаче с углового нанёс непростой удар головой, тот был отражён усилиями стоящего на линии ворот Дмитрия Комбарова, однако мяч прилетел на Бентеке, который пробил в пустые ворота. Три минуты спустя Насер Шадли со стандарта сделал подачу на Бентеке, который в высоком прыжке пробил головой точно в угол.
Бентеке в двух последних матчах за сборную Бельгии нанёс пять ударов в створ ворот, каждый из которых стал голевым.
Посмотреть видео голов также можно в «твиттере» РФПЛ.