Бухаров: не придаю особого значения своему голу, мы все молодцы

«Эмоции потрясающие. Отличная атмосфера на новом стадионе. Болельщики неистово нас поддерживали, несмотря на то что мы стараемся найти свою игру. Мы допустили обидные ошибки в обороне. Но при этом мы на правильном пути. Наша команда бьётся за честь страны. Хотели подарить положительные эмоции болельщикам. Атаковали, чтобы отыграться. Бежали вперёд всеми силами, старались максимально выкладываться в каждом эпизоде. Всё остальные в игре придёт.
Не придаю особое значение своему голу. Мы все молодцы — вырвали ничью. Это хороший результат, учитывая ход матча. Бельгия — это топ уровень. Все их футболисты обладают шикарной техникой, с ними было тяжело играть. Вообще, по сравнению с первым матчем поменялось отношение ребят к делу. Все игроки бьются за команду и хотят выигрывать», — передаёт слова Бухарова корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
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