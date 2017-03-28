Нойштедтер: Бельгия мало моментов создала с игры, всё забили после стандартов

Защитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал ничейный результат в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
«После Евро сборная существенно поменялась. — новый тренер, футболисты, обновлённая команда. Причем любой из них играет свою роль в клубах, и она отличается от задач, которые требуются в сборной. Однако мы знаем, что способны играть, и сегодня это продемонстрировали.
Нам нужно сыграть и качественно подготовиться к КК. Бельгия мало моментов создала с игры. Всё забили после стандартов, можем это исправить. Во втором тайме наша команда собралась, и мы заслужили ничью. Нам надо лучше контролировать мяч в середине поля. Крайние игроки могут ускоряться и создавать опасные моменты. Но выходит, что каждый действует индивидуально. Потренируем этот аспект», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.