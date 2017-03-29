Комиссия будет рассматривать «дело судьи Турбина» 30 марта

Контрольно-квалификационная комиссия РФС будет рассматривать «дело арбитра Евгения Турбина» 30 марта. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
«Комиссия рассмотрит «дело Турбина» в четверг», — сообщил Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее Бутенко отметил, что оценка арбитра Турбина за матч 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0) может быть снижена. За матч в Перми Турбин получил очень высокую оценку – 8,5 балла. Однако контрольно-квалификационная комиссия ещё не разобрала эпизод, когда в концовке защитник «Зенита» Луиш Нету, сорвавший атаку «Амкара», не получил жёлтой карточки, которая стала бы для него второй.