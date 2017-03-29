«Реал» может подать в суд на Пике из-за его слов

Очередные колкие слова защитника «Барселоны» Херарда Пике в адрес мадридского «Реала» не были оставлены «Королевским клубом» без внимания, сообщает Marca.
Согласно информации источника, юристы «Реала» намерены изучить слова футболиста сборной Испании, после чего будет принято решение, подать ли на него в суд. В «Реале» очень удивлены словами Пике и считают, что они выходят за рамки спортивного элемента и являются проявлением неуважения.
Пике в очередной раз раскритиковал «Королевский клуб», обвинив его в нечестных методах ведения борьбы. Кроме того, Пике сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку ему не нравятся ценности этого клуба.