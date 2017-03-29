Пике: Рауль? Мне не нравятся ценности «Реала», я бы никогда там не работал

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил, что никогда не согласился бы работать в мадридском «Реале». На днях бывший нападающий «сливочных» Рауль не исключил, что в будущем может поработать в каталонском клубе.
«Рауль? Мне не нравятся ценности «Реала», я бы никогда там не работал. Сам не сомневаюсь в преданности Рауля «мадридизму». Многих игроков «Реала» очень ценю, они мои друзья. Мне не нравятся некоторые люди, которых можно видеть в ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу». Не нравится то, что они делают с этой страной. Человек, обвинивший Месси и Неймара в некоторых правонарушениях, вдруг оказывается на «Сантьяго Бернабеу» рядом с Флорентино Пересом. И ведёт себя по-другому с Роналду. Так что мне не нравится то, что исповедует «Реал». Стоит упомянуть и Моуринью, однако с игроками у меня нет никаких проблем. Просто я честно говорю то, что чувствую, и ни в чём не раскаиваюсь», — цитирует Пике Marca.
Жозе Моуринью, работающий ныне у руля «Манчестер Юнайтед», возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Этот период ознаменовался беспрецедентной эскалацией напряжения между «Реалом» и «Барселоной» на поле и вне его.