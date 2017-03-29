Ибрагимович намекнул, что может продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может продлить контракт, истекающий летом этого года. В договоре 35-летнего футболиста есть опция, позволяющая пролонгировать договор ещё на год, и швед не исключает, что поставит подпись.
«Мне нравится в «Манчестер Юнайтед», я получаю удовольствие. Куда бы я ни пришёл, я выкладываюсь на 200% и делаю то, что могу лучше всего. Я прихожу, побеждаю и ухожу. И когда я ухожу, нет никаких сожалений или обид. Но я никогда не оставляю работу незавершённой.
Давайте посмотрим, что произойдёт летом. Переговоры продолжаются. У меня есть возможность продлить контракт на один год. Я хочу показать всё лучшее, что могу, пока нахожусь здесь.
Я играю в фантастическом клубе, без сомнения, в одном из самых больших клубов и получаю удовольствие от этого. Командой руководит лучший в мире тренер, который является победителем, это идеальный тренер для «МЮ».
Немногие могут похвастаться тем, что играли за «Манчестер Юнайтед». Люди хотели, чтобы я был здесь, я выбрал лучший английский клуб», — цитирует Ибрагимовича Manchester Evening News.