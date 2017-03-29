Фанаты «Партизана» заявили, что непричастны к нападению на фанатов «Спартака»

Фанаты «Партизана» выступили с заявлением, прокомментировав инцидент, случившийся в Белграде в день товарищеского матча между «Црвеной Звездой и „Спартаком“.
Ранее в СМИ сообщалось, что два фаната госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжёлом состоянии, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте. Госпитализированные — уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения. По словам свидетелей, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского клуба «Партизан» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.
«Для тех, кто не знает, перед игрой в Сербии двоих фанатов «Спартака» порезали ножом. Оба с ножевыми ранениями были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Версия: нападение фанатов «Партизана». Нам лично и многим другим людям, болеющим за чёрно-белых, неприятно читать различные жёлтые СМИ, которые приписывают фанатам «Партизана» это зверское избиение и поножовщину.
У нас есть негласное правило в движе — братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда. А вот многие СМИ думают что «Гробари» совершили это варварство. Знайте одно — мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнёт ножом в брата из-за цвета шарфа, какого бы он цвета ни был. Знайте, что «Гробари» к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведённое лечение, так и на предстоящее для фанатов „Спартака“, — говорится в заявлении на сайте «Фратрии».