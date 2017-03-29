Заваров: а что делать, если на Украине Тимощук, возможно, никому не подходил?

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Александр Заваров высказал мнение по поводу решения Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита». Украинский футболист, ранее выступавший за петербургскую команду, недавно стал одним из помощников Мирчи Луческу.
«Тимощук всегда очень профессионально относился к своему делу и был очень хорошим футболистом. Я думаю, у него есть всё, чтобы стать профессиональным тренером. Хотя считаю, помимо профессионализма у тренера должно быть определённое везение. Без удачи в футболе непросто. Поэтому я желаю Анатолию удачи — пусть учится и выходит на новый уровень.
Я уверен, что он многое может показать футболистам и как тренер, и как человек. Когда он играл, к нему никогда не было никаких вопросов в плане профессионализма и самоотдачи. На него всегда можно было положиться, и он всегда доказывал, что для него главное — быть в команде, играть. Он выбрал „Зенит“, захотел вновь поработать с Луческу. Думаю, именно это сотрудничество с тренером во многом повлияло на его решение. Анатолий играл под руководством Мирчи, многое у него взял, и, конечно, сейчас у него тоже многому можно поучиться.
А что делать, если на Украине Тимощук, возможно, никому не подходил? Футболу Толик посвятил всю свою жизнь, больше 30 лет, и нельзя сейчас просто так сидеть и о чём-то другом думать. Я считаю, что он всё правильно сделал», — цитирует Заварова «Комсомольская правда — Украина».