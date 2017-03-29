Немецкое правительство отрицательно относится к идее бойкота ЧМ-2018 в России

Немецкое правительство, в отличие от некоторых депутатов бундестага, отрицательно относится к идее бойкота чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Об этом рассказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Правительство ФРГ считает необходимым — «насколько это возможно» — отделять политику от спорта. Особенно это касается чемпионата мира по футболу, который Шефер назвал наряду с Олимпийскими играми важнейшим всемирным спортивным событием.
«Но именно потому, что фокус общественного внимания будет в следующем году обращён не только на 11 или 12 стадионов в России, но и на ситуацию в стране в целом, мы считаем правильным, если СМИ будут освещать не только спорт. Чтобы зарубежные журналисты наблюдали не только за мячом, но также уделяли внимание ситуации в политической, экономической и социальных сферах России», — цитирует Шефера Deutsche Welle.
В качестве примеров Мартин Шефер назвал Олимпийские игры в Сочи и в Пекине, которые привлекли, по его словам, внимание мировой общественности не только к спортивным достижениям, но и к ситуации в России и Китае в целом.