Депутат бундестага: такая страна, как РФ, не должна проводить чемпионаты мира

Заместитель главы фракции партии Ангелы Меркель в бундестаге Михаэль Фукс заявил, что Россия не должна проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году.
«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, не должна проводить крупные международные турниры», — приводит слова Фукса Deutsche Welle.
Михаэль считает, что многие болельщики и так воздержатся от поездки в Россию из-за ситуации с правами человека. Он отметил, что бойкот соревнований должен быть исключительным случаем, но Россия уже не первый год движется в опасном направлении.