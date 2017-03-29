Мелкадзе: у молодёжной сборной России собралась хорошая команда

Нападающий молодёжной сборной России Георгий Мелкадзе поделился мнением о сборе в Марбелье, в ходе которого подопечные Евгения Бушманова провели два матча, обыграв Румынию U21 (5:1) и Норвегию U21 (2:0).
«Хорошо, что выиграли и весь сбор провели без поражений. За два матча пропустили один гол и забили семь. Пытаемся навязывать каждому сопернику свой футбол.
Всё время пытаюсь напрягать соперника, чтобы команде было легче играть. Соперника всегда нужно заставлять нервничать. Если они будут играть раскрепощённо, сложно будет уже нашей обороне.
Сейчас в сборной много ребят 1996 года рождения, с которыми мы играли против Испании в финале чемпионата Европы и уступили (ЧЕ-2015 среди сборных до 19 лет. – Прим. «Чемпионата»), плюс к этому присоединились лучшие ребята 1997 и 1998 годов рождения. Хорошая молодёжная сборная собралась, думаю, мы хорошо выступим», — сказал Мелкадзе в интервью пресс-службе РФС.